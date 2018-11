POL-WI-KvD: Pressemitteilung von Sonntag, d. 25.11.2018

Wiesbaden (ots) - Pressemitteilung der PD Wiesbaden von Sonntag, d. 25.11.2018

Verkehrsunfall mit drei Verletzten Ort: Wiesbaden, Dotzheimer Straße / Kurt-Schumacher-Ring / Loreleiring Zeit: Samstag, d. 24.11.2018, 22:10Uhr Am späten Samstagabend kam es in Wiesbaden auf der Kreuzung Dotzheimer Straße / Loreleiring / Kurt-Schumacher-Ring zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden . Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fährt ein 22-jähriger Pkw-Fahrer auf dem Loreleiring in Richtung Dotzheimer Straße. Ein 32-jähriger befährt mit seinem Pkw den Kurt-Schuhmacher-Ring in Richtung Dotzheimer Straße. An der Kreuzung Dotzheimer Straße / Kurt-Schumacher-Ring / Loreleiring, biegt der 22-jährige nach links auf die Dotzheimer Straße. Beim Abbiegen kommt es auf der Kreuzung zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 32-jährigen, der die Dotzheimer überqueren und seine Fahrt auf dem Loreleiring fortsetzen wollte. Bei dem Zusammenstoß in der Kreuzungsmitte wurden der 22-jährige und dessen Beifahrerin schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Beifahrerin in dem anderen Fahrzeug wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 6000Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Verkehrsunfall mit sechs Verletzten Ort: Wiesbaden, Kreisstraße 646 (Erbenheim) Zeit: Samstag, d. 24.11.2018, 14:52 Uhr Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße bei Erbenheim ein Unfall mit zwei Fahrzeugen bei dem insgesamt sechs Personen leicht verletzt wurden. Die 44-jährige Pkw-Fahrerin befährt die Kreisstraße 634 / Zum Friedhof (Erbenheim) stadtauswärts in Richtung Autobahn. An der Unfallstelle gerät sie aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit dem Pkw eines 37-jährigen. Die 44-jährige befindet sich allein in ihrem Fahrzeug und wird bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug des 37-jährigen ist mit fünf Personen besetzt. Die zwischen 34 und 48 Jahren alten Mitfahrer und der Fahrer werden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von 18000EUR. Heinz, PHK & KvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell