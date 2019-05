Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin stürzt mit Pedelec - schwerverletzt!

Bergisch Gladbach (ots)

Eine 72-jährige Bergisch Gladbacherin ist am Mittwochvormittag (22.05.) schwer verletzt worden.

Die Seniorin war mit ihrem Pedelec um kurz nach 11.00 Uhr auf dem Radweg neben der Paffrather Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Langemarckweg stürzte sie aus noch nicht geklärten Gründen.

Bei dem Unfall erlitt sie Verletzungen am gesamten Körper. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Versorgung in das nahegelegene Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Pedelec wird auf 500 Euro geschätzt. (rb)

