POL-RBK: Leichlingen/Rheinisch-Bergischer Kreis - Vermisstensuche nach Seniorin mit glücklichem Ende

Leichlingen/Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Seit Dienstagabend (21.05.) haben Polizei, Feuerwehr, DLRG und Hundestaffeln fieberhaft nach der 71-jährigen Sabine L. gesucht. Heute Morgen ist sie lebend in Leichlingen gefunden worden.

Am frühen Morgen (24.05.) starteten die Mitarbeiter des Pilgerheim Weltersbach eine erneute Suchaktion am Weltersbach unterhalb von Bremersheide. Gegen 08.00 Uhr fanden man die Gesuchte abseits der Wege in einem Waldstück in Richtung St. Heribert.

Die Seniorin war ansprechbar, aber durchnässt und unterkühlt. Der Rettungsdienst hat sie inzwischen zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei RheinBerg bedankt sich ausdrücklich bei den vielen Helfern, die uns bei den intensiven Suchmaßnahmen unterstützt haben. Die Redaktionen werden gebeten, die Bilder der Öffentlichkeitsfahndung zu löschen oder zu pixeln. (rb)

