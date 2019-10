Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl

Haßloch (ots)

Im Zeitraum vom 23.10-26.10.2019 kam es in Haßloch in der Otto-Hahn-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierzu hebelten die Täter das rückwärtig an Gärten gelegene Schlafzimmerfenster des Anwesens auf und gelangten so in das Wohnhaus. Die Täter suchten alle Räumlichkeiten auf und durchwühlten dabei alle Schränke. Anschließend verließen die Täter das Anwesen, vermutlich wieder über das Schlafzimmerfenster und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

Wer kann Hinweise zu möglichen Tätern und auffälligen Personen im oben genannten Zeitraum geben? Wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Haßloch unter 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Meckenheimer Straße 10

67454 Haßloch

06324-933 0

06324-933 120

pihassloch@polizei.rlp.de



SB: Froese, POK´in







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell