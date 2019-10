Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Haßloch (ots)

Die geschädigte 38-jährige VW-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug am 25.10.2019 gegen 15:00 Am Pfalzplatz in Haßloch. Um 19:00 Uhr kehrte sie zurück zu ihrem Fahrzeug und fuhr nach Hause. Hier musste sie einen Schaden am linken Stoßfänger sowie am linken Rücklicht feststellen. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen.

Wer kann Hinweise zu einem Verkehrsunfall am 25.10.2019 Am Pfalzplatz im Zeitraum von 15:00 bis 19:00 Uhr geben? Wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Haßloch unter 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Haßloch

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Meckenheimer Straße 10

67454 Haßloch

pihassloch@polizei.rlp.de



SB: Froese, POK´in











Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell