Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Schulgebäude

Stadtlohn (ots)

Einen schwarzen Schranktresor entwendeten Einbrecher in der Nacht zum Freitag aus dem Schulgebäude an der Geschwister-Scholl-Straße. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten der oder die Täter die Haupteingangstür auf. Auch die Tür zum Sekretariat wurde aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

