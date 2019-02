Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unfallzeugen gesucht

Schweich (ots)

Am Montag, 18.02.2019, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Autobahn A-1 in Fahrtrichtung Trier, zwischen den Anschlussstellen Föhren und Schweich, zu einem Verkehrsunfall. In das Unfallgeschehen war ein weißer Volkswagen Arteon und ein Sattelzug (Muldenkipper) verwickelt. Beide Fahrzeuge fuhren an der Anschlussstelle Föhren auf die Autobahn A-1 in Fahrtrichtung Trier auf und beabsichtigten einen langsam vor ihnen fahrenden Sattelzug zu überholen. Im Rahmen des Überholvorgangs kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge auf der Überholspur, wobei der weiße PKW zwischen Sattelzug und Mittelschutzplanke eingekeilt wurde. Infolge des Unfalls wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 EUR. Zur Aufklärung des Unfallhergangs werden etwaige Augenzeugen gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich, unter Tel.: 06502/91650 oder per Mail unter pastschweich@polizei.rlp.de zu melden.

