Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bargeld aus Tresor gestohlen

Ahaus (ots)

Unbekannte Täter haben in einem Fast-Food-Restaurant in Ahaus Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag, 17.09.2019, circa 23.15 Uhr, und Mittwoch, 18.09.2019, 09.30 Uhr an der Heeker Straße. Wie die Täter in das Gebäude gelangten und den Tresor öffneten, ist noch unklar. Hinweise an das Kriminalkommissariat Ahaus unter (02561) 9260.

