Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Kinder gefilmt und im Anschluss Polizisten beleidigt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 25.10.19, gegen 18.00 Uhr wurde die Polizei Neustadt durch eine besorgte Mutter informiert, dass ein Nachbar die spielenden Kinder auf dem Spielplatz im Harthäuserweg in Neustadt/Wstr. filmen würde. Dies kam der Mutter seltsam vor. Der 51-jährige konnte im Anschluss durch eine Funkstreife angetroffen werden. Der Hintergrund seines Handelns konnte nicht geklärt werden. Nach einem belehrenden Gespräch löschte er zunächst die Videoaufzeichnung, redete sich jedoch vollkommen in Rage und beleidigte im Verlauf des Gesprächs die eingesetzten Beamten. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

