POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Der Lenker eines unbekannten Pkw kollidierte am Freitagvormittag im Zeitraum von 07.30 bis 12.30 Uhrvermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz Scheffelplatz mit einem dort geparkten, blau lackierten Ford Fiesta mit Ravensburger Kennzeichen. An dem Ford Fiesta entstanden Sachschäden an der vorderen linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Ravensburg, 0751 803-3333.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Verletzter

Der 39-jährige Lenker eines Ford Focus befuhr am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr die Hindenburgstraße aus Richtung Innenstadt in Richtung Weißenau und missachtete an der Einmündung der Hindenburgstraße in die Jahnstraße die Vorfahrt des 22-jährigen Lenkers eines Opel Astra, der auf der Jahnstraße in Richtung Innenstadt fuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Zusammenstoß wurde die 19-jährige Beifahrerin im Opel Astra leicht verletzt. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Die Missachtung von Verkehrsregeln durch beide Unfallbeteiligte war die Ursache eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr auf der Bundesstraße 33 im Bereich der Auffahrt Ravensburg-Süd auf die Bundesstraße 30 ereignete. Der 52-jährige Lenker eines VW Sharan wartete in einem Fahrzeugrückstau. Da er sich bei der vorhergehenden Ampel falsch eingeordnet hatte, entschloss er sich zu einem Wendemanöver über eine Sperrfläche. Hierbei übersah er den 49-jährigen Lenker eines Kraftrades, der die Fahrzeugkolonne über die Sperrfläche überholte, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Lenker des Motorrades stürzte von seiner Maschine über die Motorhaube des VW Sharan auf die Fahrbahn und wurde hierbei leicht verletzt. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.

Wilhelmdorf

Einbruch in Scheune

Zwei Unberechtigte stellte die Betreiberin eines Pferdehofes in der Wilhelmsdorfer Straße in Pfrungen am Freitagabend gegen 21.15 Uhr in ihrer Scheune fest. Als sie die beiden Männer ansprach, flüchteten diese unter Mitnahme eines Fahrrades. Am Tatort wurde festgestellt, dass die beiden Männer die Holztür zu einem Werkstattraum gewaltsam geöffnet und dort das weiß lackierte Mountainbike der Marke Corratec entwendet hatten. Weiterhin wurde das Fehlen einer Motorkettensäge der Marke Husquarna und einer Handkreissäge der Marke Bosch festgestellt. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 2.000 Euro. Die beiden Männer waren jeweils etwa 165 cm groß, und dunkel gekleidet. Einer der beiden Tatverdächtigen trug eine hellbraune Lederjacke. Personen, die der Polizei Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584 9217-0 zu melden.

Aulendorf

Küchenbrand

Eine auf der heißen Herdplatte eines Küchenherdes in einem Wohngebäude in der Michel-Buck-Straße vergessene Bratpfanne mit Fett und Fleisch war die Ursache eines Küchenbrandes, der in der Nacht zum Sonntag gegen 02.15 Uhr bei der Polizei gemeldet wurde. Nachdem sich in der Pfanne befindliches Fett in Brand geraten war, griff das Feuer auf die Kücheneinrichtung über. Der sich anschließende Brand beschränkte sich auf den Küchenraum. Das Feuer wurde durch eine Bewohnerin des Gebäudes entdeckt. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Aulendorf wurde das Kücheninventar zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr verhinderte die weitere Ausbreitung des Brandes im Gebäude. Zwei im betroffenen Wohnhaus lebende Frauen im Alter von 48 und 52 Jahren wurden durch den Rettungsdienst wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Vorsorglich wurden auch die sonstigen Bewohner des Gebäudes zu einer Untersuchung mit ins Krankenhaus genommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Bad Waldsee

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu einem Verkehrsunfall, der sich im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag in der Claude-Dornier-Straße im Gewerbegebiet Wasserstalt ereignete. Der Lenker eines unbekannten Lkw kollidierte vermutlich beim Rangieren auf einem Gewerbegrundstück mit der hinteren rechten Seite eines auf der Claude-Dornier-Straße geparkten Sattelzuges. Am Auflieger des Sattelzuges wurde eine Blechverkleidung beschädigt. An der Schadensstelle sind gelbe Lackantragungen vorhanden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstanden Fremdschadens in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

