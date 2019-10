POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Sigmaringen

Versuchte gefährliche Körperverletzung

Die Polizei ermittelt gegen sechs Jugendliche, die am Sonntag gegen 18.00 Uhr vom Aussichtspunkt "Mühlberg" Steine und Müll sowie eine mit Steinen gefüllte Cola-Flasche heruntergeworfen haben sollen. Die Cola-Flasche verfehlte dabei nur knapp zwei Personen, die sich unterhalb des Mühlbergs aufhielten. Die alarmierten Polizeibeamten trafen die betreffenden Jugendlichen am Aussichtspunkt an, diese versuchten zu flüchten, konnten jedoch eingeholt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Sigmaringen

Unfall

Rund 6000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Pkw entstand bei einem Unfall am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der B 313. Eine 55-jährige VW-Fahrerin wollte vom Kreisverkehr Laizer Straße/ Gorheimer Allee kommend auf die B 313 in Richtung Krauchenwies auffahren und musste an der Einmündung zur B 313 anhalten, um einem bevorrechtigten PKW die Vorfahrt zu gewähren. Eine nachfolgende 50-jährige Renault-Fahrerin erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf die VW-Lenkerin auf.

Sigmaringen

Diebstahl

Wegen versuchten Diebstahls wird ein 41-jähriger Mann angezeigt, der am Sonntag in der Innenstadt während des Festes der Kulturen eine Handtasche entwendet hat. Der Mann hielt sich in einer aus Anlass des verkaufsoffenen Sonntags geöffneten Bankfiliale auf, betrat ein Büro und stahl aus diesem eine dort abgestellte Damenhandtasche. Die Besitzerin der Tasche bemerkte den Vorfall und rannte dem mutmaßlichen Täter hinterher, welcher von der Schwabstraße in Richtung Schustergasse flüchtete. In der Schustergasse wurde er von mehreren Jugendlichen, die auf die Tat aufmerksam geworden waren, verfolgt und schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Stetten a.k.M.

Unfall

Eine leicht verletzte Person sowie 4500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntag gegen 17.45 Uhr auf der L 218. Ein 26-jähriger Fiat-Fahrer wollte von der Storzinger Straße nach links in die L 218 einbiegen und übersah dabei einen auf der L 218 aus Richtung Stetten a.k.M. kommenden 55-jährigen Motorradfahrer mit Sozia. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der Zweiradfahrer und seine 59-jährige Sozia zu Boden stürzten. Hierbei verletzte sich die Sozia leicht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden.

Illmensee

Einbruch

Unbekannte Täter sind während des vergangenen Wochenendes zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr, gewaltsam ins Rathaus eingedrungen. Die Eingangstür wurde mit großer Krafteinwirkung eingedrückt und im Bereich des Rahmens massiv beschädigt. Die einzelnen Bürotüren des Rathauses waren im Tatzeitraum verschlossen und blieben unberührt, entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts. Der Sachschaden an der Tür beträgt rund 5000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Pfullendorf, Tel. 07552 2016-0, zu wenden.

Mengen

Keine Fahrerlaubnis

Ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz wurde am Samstag gegen 18.45 Uhr ein 14-Jähriger mit einem Motorroller von Polizeibeamten gestoppt. Der Jugendliche war mit weiteren Jugendlichen zu einer Spritztour zu einem Discounter aufgebrochen und wurde nach einem Zeugenhinweis auf dem Parkplatz angetroffen. Die Polizisten verständigten einen Erziehungsberechtigten des Jugendlichen. Der 14-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Krauchenwies

Unfall

Bei einem Motorradunfall am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der L 286 zwischen Ostrach und Krauchenwies wurde eine 55-jährige Frau schwer verletzt, es entstand Sachschaden von rund 4500 Euro. Der 57-jährige Motorradfahrer und seine 55-jährige Sozia waren in einer Fahrzeugkolonne mit einem vor ihnen fahrenden Pkw zusammengestoßen, dessen 77-jährige Lenkerin in Höhe Habsthal nach links in die K 8239 einbiegen wollte. Der Motorradfahrer hatte dies nicht bemerkt und prallte gegen das Fahrzeugheck des Wagens. Durch die Kollision kippte das Motorrad nach rechts auf die Fahrbahn und beide Personen stürzten auf die Straße. Der Motorradfahrer sowie die Autofahrerin blieben unverletzt. Die L 286 war während der Einsatzmaßnahmen temporär gesperrt.

