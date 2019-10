Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Ladendiebstahl in Drogeriemarkt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 25.10.19, gegen 11.05 Uhr löste eine 31-jährige Neustadterin beim Verlassen eines Drogeriemarktes in der Hauptstraße die akustische Alarmsicherung aus. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sich in ihrer mitgeführten Tasche zwei Parfümtester im Wert von 186 Euro befanden, welche sie im Drogeriemarkt entwendet hatte. Sie muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell