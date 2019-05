Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/A656: Autofahrerin missachtet Stoppschild und kollidiert mit LKW - über 10.000 Euro Schaden

Eine 25-jährige VW-Fahrerin missachtete am Montagabend, gegen 21:50 Uhr, an der Auffahrt zur A656 in Richtung Mannheim-Innenstadt ein Stoppschild und kollidierte daraufhin mit dem LKW eines 46-Jährigen. Die Autofahrerin befuhr zuvor die B38a aus Richtung Mannheim-Neckarau kommend und wollte auf die A656 in Richtung Heidelberg fahren. Da sie jedoch die Abfahrt verpasste, nahm sie die nächste Ausfahrt in Richtung Mannheim und kollidierte beim Auffahren auf die A656 mit dem vorfahrtsberechtigten LKW. Durch den Aufprall wurde die gesamte linke Seite des VWs beschädigt. Verletzungen zog sich aber glücklicherweise niemand zu. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 10.000 Euro belaufen.

