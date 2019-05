Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes A-Klasse auf Parkplatz einer Klinik beschädigt - Hoher Schaden - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

Auf dem Parkplatz einer Klinik in der Röntgenstraße wurde am Montag eine Mercedes A-Klasse erheblich beschädigt. Der Verursacher war vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Auto gestoßen und hatten sich im Anschluss einfach aus dem Staub gemacht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro. Als Unfallzeit kommt 9 Uhr bis 10:30 Uhr in Frage.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

