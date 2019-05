Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Im Kreisverkehr zusammengestoßen - Motorradfahrer stürzt und wird leicht verletzt

Brühl (ots)

Eine 38-jährige Citroen-Fahrerin verursachte am Montag, gegen 14 Uhr, in einem Kreisverkehr in der Mannheimer Landstraße/Rohrhofer Straße einen Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Die Frau war von der Mannheimer Landstraße in den Kreisverkehr eingefahren und kollidierte dabei mit dem Motorradfahrer, der von links aus Richtung Rheinauer Straße kam. Der junge Mann stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war allerdings nicht erforderlich. Die beiden Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

