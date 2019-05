Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: LKW-Fahrer kollidiert beim Fahrstreifenwechsel mit Fiat - Fiat-Fahrerin leicht verletzt

Mannheim (ots)

Eine 56-jährige Fiat-Fahrerin wurde am Montag, gegen 14:20 Uhr, bei einem Unfall in der Schienenstraße leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autofahrerin war in Richtung Mannheim-Innenstadt unterwegs, als in Höhe der Altrheinstraße ein 61-jähriger LKW-Fahrer unachtsam von der linken auf die rechte Fahrspur wechselte und mit dem Fiat der 56-Jährigen kollidierte. Die Frau versuchte noch dem LKW auszuweichen und fuhr an den Fahrbahnrand, konnte eine Kollision allerdings nicht mehr vermeiden. Der Fiat wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Autofahrerin zog sich leichte Verletzungen zu, die ärztlich behandelt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro.

