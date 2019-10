Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Neustadt an der Weinstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Vormittag des 25.10.2019 wurden im Stadtgebiet stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden sechs Fahrzeugführer verwarnt, da sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Weiter wurde gegen einen Fahrzeugführer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Telefonierens am Steuer eingeleitet. Im Rahmen der Kontrollen konnte bei einem 21-jährigen Neustadter der Anfangsverdacht auf den Konsum von Betäubungsmittel gewonnen werden. Dem jungen Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Anfangsverdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmittel eingeleitet.

In der Nacht auf Samstag, den 26.10.2019, in der Zeit zwischen 00:15 Uhr bis 01:15 Uhr, wurden in der Talstraße in Neustadt an der Weinstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt waren zehn Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Der Spitzenwert lag, bei erlaubten 50 km/h, bei 96km/h. Diesem Fahrzeugführer droht jetzt ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell