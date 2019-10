Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Schlägerei in Gaststätte

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, den 27.10.19, gegen 01.30 Uhr kam es in der Innenstadt von Neustadt in einer dortigen Gaststätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hintergrund war dass sich der 29-jährige Ex-Freund zur Arbeitsstelle seiner 21-jährigen Ex-Freundin begab und es hier direkt zu einem Streit kam. Im weiteren Verlauf schlug der 29-jährige mit einem Barhocker auf den 21-jährigen neuen Freund ein. Dieser konnte die Angriffe jedoch weitgehend abwehren. Die 21-jährige, die ihrem neuen Freund zu Hilfe kommen wollte, wurde durch ihren Ex-Freund zu Boden gestoßen. Alle Beteiligte erlitten lediglich leichte Verletzungen, die keine medizinische Versorgung erforderlich machten. Der 29-jährige war nicht unerheblich alkoholisiert und erhielt im Anschluss an die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme einen Platzverweis. Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell