Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht nach versuchtem Raubüberfall auf Spielothek Zeugen

Salzkotten (ots)

(mh) Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Spielothek in Salzkotten sucht die Polizei nach Zeugen. Drei unbekannte, männliche Täter hatten das Casino an der Lange Straße am Montagabend gegen 23.20 Uhr betreten.

Während eine Person im Eingangsbereich stehen blieb, bedrohten die beiden weiteren Täter einen 33-jährigen Kunden sowie eine gleichaltrige Mitarbeiterin mit einem Fleischklopfer und einer schwarzen Pistole. Sie forderten die Herausgabe von Geld. Da die Angestellte keinen Zugriff auf Bargeld hatte, flüchteten die Täter ohne Beute in Richtung Wewelsburger Straße. Sie wurden bei dem Überfallversuch von einer Videokamera gefilmt.

Der erste Täter war mit einem Strumpf maskiert, etwa 1,86 Meter groß und von schlanker Statur. Er soll hochdeutsch gesprochen und einen dunklen Trainingsanzug getragen haben. Zur Tatzeit hatte er den Fleischklopfer und eine große Tasche bei sich. Der zweite Mann war ebenfalls maskiert und etwa 1.70 Meter groß. Er sprach hochdeutsch und trug dunkle Kleidung. Die schwarze Pistole trug er in der linken Hand. Um den Hals hatte die Person ein auffälliges schwarz-weiß gemustertes Tuch gewickelt. Auch der dritte Täter, der im Eingangsbereich stand, war maskiert. Er trug auffällig weiße Schuhe.

Die Täterbeschreibungen und das Vorgehen ähneln einem Raubüberfall auf eine Spielothek an der Von-Ketteler-Straße in Elsen, der am Sonntagabend um 23.20 Uhr erfolgt war. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Personen oder zu einem möglichen Fluchtfahrzeug geben können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

