Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Radfahrer schlägt aus Reflex Außenspiegel kaputt

Neuhofen (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14:40 Uhr ereignete sich ein ungewöhnlicher Unfall in der Rehbachstraße. Ein 56-jähriger Radfahrer fuhr in Richtung Woogstraße und passierte dabei zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. An dieser Stelle ist er von einem Pkw überholt worden. Dadurch sei der Radfahrer erschrocken und habe aus Reflex mit der linken Hand nach links geschlagen. Dabei traf er offenbar den rechten Außenspiegel des Pkw, welcher dadurch zu Bruch ging. Der Radfahrer selbst erlitt eine leichte Rötung am Unterarm. Die Polizei gewährleistete vor Ort den Personalienaustausch der beiden Unfallparteien.

