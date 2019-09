Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: Flucht vor der Polizei - 21-Jähriger schwer verletzt

Hannover (ots)

Beamte des Polizeikommissariats Lehrte haben im Stadtgebiet Lehrte die Wohnanschrift eines 21-Jährigen aufgesucht, um einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu vollstrecken. Beim Versuch vor den Einsatzkräften zu fliehen, hat sich der junge Mann beim Sprung aus einem Fenster schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Fahnder gegen 15:00 Uhr an dem Mehrparteienhaus geklingelt und ihnen wurde zunächst die Eingangstür zum Haus geöffnet. Im weiteren Verlauf suchten sie die Wohnung des Gesuchten im zweiten Obergeschoss auf. Dort öffnete jedoch nach mehrfachem Klingeln und Ansprache niemand die Wohnungstür. Zeitgleich erschien eine Familienangehörige und schloss den Einsatzkräften die Tür auf. Der 21-Jährige hatte sich bereits in einem Zimmer eingeschlossen und das Fenster geöffnet. Aus einem benachbarten Fenster sahen die Fahnder, dass der Gesuchte bereits am Fenstersims hing. Sie forderten ihn auf, zurück in den Raum zu klettern. Allerdings stieß sich der Mann kurz darauf von der Hauswand ab und sprang in den Innenhof. Beim Aufprall auf dem Schotterplatz wurde der 21-Jährige schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Der Gesuchte befindet sich aktuell in stationärer Behandlung, sodass die Vollstreckung seines Haftbefehls für eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen Diebstahls und Handels mit Betäubungsmitteln nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim aktuell nicht weiter betrieben wird. /has, now

