Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei Hannover sucht nach Jürgen N.

Hannover (ots)

Seit Mittwochabend, 18.09.2019, wird der 84-jährige Senior aus einem Altenheim im Stadtteil Groß Buchholz vermisst. Mit der Veröffentlichung eines Fotos erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 84-Jährige zuletzt gegen 17:30 Uhr in dem Seniorenheim an der Straße Osterfelddamm gesehen worden. Anschließend verlor sich seine Spur. Suchmaßnahmen der Polizei - unter anderem mit einem Hubschrauber - führten bislang nicht zum Auffinden des an Demenz erkrankten Mannes.

Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat graue Haare. Bekleidet ist er mit einem beigen Hemd, einer grün-oliven Cordhose sowie rotbraunen Schuhen.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Jürgen N. nimmt das Polizeikommissariat Südstadt (0511 109-3217) und jede weitere Polizeidienststelle entgegen. /now, ahm

Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

