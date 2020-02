Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Scheibe mit Metallkugel beschossen 16.-18.2.20

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen eine Außenscheibe an einem Rohbau eines neuen Bürogebäudes im Heuberg beschossen und dabei einen Schaden von 1000 Euro eingerichtet. Die Polizei fand am Tatort eine Metallkugel, die einen Durchmesser von 1 Zentimeter hatte. Sie hatte die äußere Scheibe der Doppelverglasung einer Glasschiebetür durchschlagen. Möglicherweise ist das Geschoss von einer Schleuder oder ähnlichem Gegenstand abgeschossen worden. Hinweise auf den Täter liegen der Polizei derzeit nicht vor.

