Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorrad zerkratzt 15.02.2020 - 17.02.2020

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende den Tank eines auf einem Parkplatz in der Blarerstraße abgestelltes Motorrads zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

