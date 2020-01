Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 35-jähriger Pole am Bahnhof Kaldenkirchen verhaftet

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Montagabend, 27. Januar 2020 um 22:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei in der Regionalbahn 13 am Bahnhof in Kaldenkirchen einen 35-Jährigen Polen auf Fahrt von Venlo nach Hamm. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Berlin den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen suchte. Da der Mann die fällige Geldstrafe in Höhe von 300 Euro nicht bezahlen kann, wird er am Dienstagmorgen zur Verbüßung der 20-tägigen Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen gebracht.

