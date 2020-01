Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Unfallverursacher

Bünde (ots)

(kup) Am Dienstag (7.1.), um 17.15 Uhr, fuhr ein 28-Jähriger aus Bünde mit einem weißen VW T6 auf der Hückerstraße in Richtung Gehlenbrink. In einer langgezogenen Linkskurve kam dem Mann ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in einem weißen VW Transporter entgegen. Die beiden Fahrzeuge fuhren so knapp aneinander vorbei, dass beide Seitenspiegel beschädigt wurden und Teile auf der Straße landeten. Anstatt sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern, entfernte sich der Fahrer des Transporters unerlaubt vom Unfallort. Der bislang bekannte Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei in Herford bittet den unfallbeteiligten Fahrer sowie Zeugen, sich unter 05221 - 888 0 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

