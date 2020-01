Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Junger Fahrer verursacht Zusammenstoß auf nasser Fahrbahn

Löhne (ots)

(kup) Am Mittwoch (8.1.), um 7.30 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger aus Hüllhorst mit seinem schwarzen Audi A4 auf der Lübbecker Straße in Richtung Löhne. An der Kreuzung zur Ellerbuscher Straße beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. Vor ihm fuhr eine 52-jährige Hüllhorsterin mit einem weißen Opel Corsa. Verkehrsbedingt musste die Frau im Kreuzungsbereich anhalten. Dabei verursachte der Mann einen Zusammenstoß. Eine sofort eingeleitete Bremsung misslang auf regennasser Fahrbahn und er kollidierte mit dem Kleinwagen. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 7.500 Euro.

