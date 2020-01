Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Drei gelbe Bohrmaschinen entwendet

Rödinghausen (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Donnerstag (2.1) und Montag, um 13.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen gewerblichen Raum an der Hansastraße ein. Über eine Kellertür gingen die Täter das Gebäude an und verschafften sich Zugang. Aus dem Innern entwendeten sie drei gelbe Bohrmaschinen der Marke Dewalt. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich unter 05221 - 888 0 bei der Polizei in Herford zu melden.

