POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Castrop-Rauxel

Donnerstag, zur tageszeit, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Stolper Straße ein. Die Täter suchten in der Wohnung nach Wertsachen. Ob sie etwa mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Herten

Donnerstag, gegen 19.10 Uhr, drang ein unbekannter Mann durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Wohnhaus auf der Meißener Straße ein. Das bemerkten Berechtigte in der Wohnung und wollten nachsehen. Der Täter bekam das mit und schloss sich im Badezimmer ein. Er flüchtete unerkannt durch das Badezimmerfenster. Es wurde nichts entwendet.

Dorsten

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag, zur Tageszeit, in ein Wohnhaus auf dem Kirchweg ein. Hier suchten sie im gesamten Haus nach Wertsachen. Sie stahlen Bargeld und Schmuck.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

