Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall mit zwei Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 13:45 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf der Haltener Straße in Richtung Gemeindedreieck. Hier kam ihm der 18-jährige Dorstener mit seinem Auto entgegen. Als der Dorstener in Höhe der Straße Im Katenberg nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, kam zum Zusammenstoß. Der 18-jährige Dorstener wurde schwer verletzt, der 41-jährige verletzte sich leicht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Haltener Straße war für ca. eine Stunde komplett gesperrt. Es entstand 11.000 Euro Sachschaden.

