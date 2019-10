POL-SE: Lutzhorn - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Polizeidirektion Bad Segeberg

Am Freitag, den 25.10.19, ist es in Lutzhorn zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Drei Personen wurden verletzt, eine davon lebensgefährlich.

Gegen 15 Uhr befuhr eine 79-Jährige aus dem Kreis Pinneberg mit einem VW die Straße Hinterm Holz in Richtung K 18. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei bog sie an der Einmündung Hinterm Holz / K 18 nach links in Richtung Lutzhorn ab. Dabei übersah sie offenbar den VW Multivan eines 82-Jährigen, der die K 18 aus Lutzhorn in Richtung Groß Offenseth-Aspern befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 79-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Ihr 87-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen.

Der 82-jährige Fahrer des VW Multivan wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeibeamte nahmen den Verkehrsunfall vor Ort auf. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft zogen sie zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens einen Sachverständigen hinzu.

Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

