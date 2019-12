Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unfall mit einer Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, um 10:30 Uhr, fuhr eine 29-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick auf der Stimbergstraße in Richtung Süden. Eine 52-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick fuhr auf der Schultenstraße. Hier wollte sie die Stimbergstraße überqueren, um weiter geradeaus auf der Westerbachstraße zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 29-Jährige verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand 4.500 Euro Sachschaden.

