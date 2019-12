Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Herten: EC-Karten Betrüger ermittelt

Recklinghausen (ots)

Mit einer Pressemeldung vom 19.11.2019 suchte die Polizei nach einem Tatverdächtigen, der am 04. August 2019 eine EC-Karte gestohlen hatte und mit dieser an Geldautomaten in Dorsten und Herten unberechtigt Bargeld abgehoben hatte. Nach Zeugenhinweisen konnte der Tatverdächtige, ein 41-jähriger Dorstener, ermittelt werden. Somit sind die Öffentlichkeitsfahndung und insbesondere die Bilder des Tatverdächtigen zu löschen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

