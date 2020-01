Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall - Junge Fahrerin fährt parkendem Fahrzeug auf

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Samstag (4.1.), um 19.30 Uhr, fuhr eine 19-jährige Frau aus Rödinghausen mit ihrem blauen Ford Fiesta auf der Straße In der Mark in Richtung Lübbecker Straße. Aufgrund eingeschränkter Sichtverhältnisse durch eine beschlagene Frontscheibe verursachte die junge Frau einen Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug. Sie kollidierte mit einem Ford Ranger, der am rechten Fahrbahnrand stand. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 7.800 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang drauf hin, dass Fahrer ihre Scheiben und Spiegel vor Fahrtantritt vollständig frei zu machen haben. Auch wenn die Fenster nicht vereist, sondern nur beschlagen sind, ist es für eine sichere Fahr erforderlich, den gesamten Bereich insbesondere der Frontscheibe freizumachen und so eine vollständige Sicht auf den Verkehrsraum zu haben.

