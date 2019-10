Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener zerstört Glasscheibe an Straßenbahnhaltestelle

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend, den 02.10.2019 gegen 19:15 Uhr, zerstörte ein 41-jähriger die Glasabtrennung zwischen den Gleisen einer Straßenbahnhaltestelle im südlichen Innenstadtbereich. Der Mann war stark alkoholisiert, was sich durch den Wert des Atemalkoholtest von rund 3 Promille bestätigte. Da eine Feststellung seiner Personalien am Einsatzort nicht möglich war und der 41 Jährige sich kaum auf den Beinen halten konnte, wurde er auf die Dienststelle verbracht. Dort wurde er nach einer Identifizierung aufgrund seiner Alkoholisierung dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

