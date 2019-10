Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Speyer - Raubüberfall mit Schusswaffe

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 02.10.2018, um 22:24 Uhr trat ein schwarz gekleideter, vermummter Täter mit einer Schusswaffe vor den Mitarbeiterinnen des EDEKA (E-Center) in Speyer, Am Rübsamenwühl 4. Unter Vorhalt der Waffe erbeutete der Unbekannte mehrere tausend Euro. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung auch mittels Hubschrauber verlief bislang erfolgslos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten an die Kripo Ludwighafen unter Telefonnummer 0621 / 963-2773 oder per Mail an kiludwighafen.k1.kdd@polizei.rlp.de

