Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Körperverletzung mit Messer

Ludwigshafen (ots)

Am 02.10.2019, gegen 18.00 Uhr, geriet eine Gruppe junger Männer auf dem Danziger Platz in Streit. Dabei zog einer der Beteiligten, ein 23-jähriger Mann aus Ludwigshafen, ein Messer hervor und fügte einem vermeintlichen Streitschlichter eine oberflächliche Hautverletzung am Brustkorb zu. Auch bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wurde keiner der Beteiligten ernsthaft verletzt.

