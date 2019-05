Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - In Autohandel eingebrochen

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde in einen Autohandel in der Grabener Straße in Bruchsal eingebrochen. Nach festgestellter Spurenlage drang ein unbekannter Täter gewaltsam in den Bürocontainer ein, wobei er sich offenbar verletzte und entnahm mehrere Autoschlüssel. Mit diesen öffnete er auf dem Areal mindestens drei abgestellte, zum Verkauf stehende Fahrzeuge, scheint aber nach bisherigem Kenntnisstand nichts entwendet zu haben. Gegen 15.45 Uhr wurde eine etwa 16 bis 18 Jahre alte, männliche unberechtigte Person mit blonden Haaren auf dem Gelände gesehen.

Wer hierzu weitere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 zu melden.

