POL-SE: Elmshorn - Mit dem Auto der Mutter verunfallt

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags ist es in der Beethovenstraße zum Unfall eines Daewoo gekommen. Am Steuer saß der 16-jährige Sohn der Halterin.

Im Vorwege gelangte der Jugendliche aus dem Kreis Pinneberg auf bislang ungeklärte Weise an die Autoschlüssel und begann gegen 3:50 Uhr seine Fahrt. Der Daewoo kam unmittelbar danach nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Metallzaun und beschädigte anschließend eine Hecke. Zwei geparkte Autos kamen ebenfalls zu Schaden.

Der Fahrer blieb durch den Unfall unverletzt und entfernte sich danach zu Fuß vom Ort des Geschehens. Polizeibeamte trafen ihn bei der Fahndung in der Elmshorner Innenstadt an.

Da der Flüchtige den Beamten gegenüber angab, vor der Fahrt gekifft zu haben, entnahm ein Arzt eine Blutprobe auf der Polizeiwache.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund seines Alters verfügt der 16-Jährige noch nicht über eine Fahrerlaubnis.

