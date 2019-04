Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg / Polizei erbittet Hinweise nach mehreren Geldbörsendiebstählen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstagvormittag, den 27.04.19, kam es in der Bad Segeberger Innenstadt zu mindestens drei Geldbörsendiebstählen. Tatorte waren ein Schuh- und ein Bekleidungsgeschäft in der Kirchstraße und eine Boutique in der Kurhausstraße. Die Tatzeiten liegen zwischen 10:15 bis 11:15 Uhr. In zwei Fällen war eine Frau aufgefallen, bei der es sich um die Täterin handeln könnte. Sie ist etwa 1,60 bis1,70 m groß, um die 30 Jahre alt, hat blondes Haar und ein westeuropäisches Aussehen. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Segeberg unter 04551-8840 zu melden.

