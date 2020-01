Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Sturz bei Gefahrenbremsung

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (6.1.), um 16.10 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger aus Bünde mit seinem blauen Opel Corsa von der Herforder Straße aus in den Kreisverkehr ein. Parallel fuhr ein 21-Jähriger Radfahrer aus Bünde aus Richtung Marktstraße in den Kreisel ein. An der Ausfahrt zur Wittekindstraße verließ der Autofahrer den Kreisverkehr. Dabei bemerkte er den Radfahrer, der die Wittekindstraße gleichzeitig überqueren wollte, zu spät. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leiteten beide Verkehrsteilnehmer eine sofortige Gefahrenbremsung ein. Dabei stürzte der Radfahrer zu Boden und wurde leicht verletzt. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

