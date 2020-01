Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Jugendlicher ohne Führerschein mit fremdem Roller wollte vor der Polizei abhauen

Weinheim (ots)

Am Sonntagabend wollte sich gegen 20:45 Uhr ein 16-Jähriger aus Viernheim einer Verkehrskontrolle in Weinheim entziehen, indem er beim Bemerken der Polizeistreife mit seinem Roller plötzlich abbog und über eine Straßenbahnhaltestelle in eine andere Straße fuhr. Die Beamten des Polizeireviers Weinheim ließen sich jedoch nicht austricksen und fuhren direkt in die vermutete Route des Jugendlichen, so dass dieser dort angehalten und inklusive seines Sozius kontrolliert werden konnte. Nachdem er weder die Fahrzeugpapiere noch einen Führerschein vorweisen konnte, wurde ermittelt, dass er den Roller ohne Wissen und Erlaubnis des Besitzers benutzt hatte und auch keinen Führerschein für den Roller besaß. Des Weiteren hatte der Fahrer verbotene "Polenböller" bei sich. Der Roller wurde sichergestellt, um ihn wieder dem rechtmäßigen Besitzer zuführen zu können. Die Polenböller wurden ebenfalls sichergestellt. Gegen den Jugendlichen legen die Beamten eine Strafanzeige vor.

