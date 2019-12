Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 20.12.2019, zwischen 14.00 und 20.00 Uhr, hebelten bislang unbekannte Personen ein Fenster eines Einfamilienhauses in Ascheberg, Hoveloh, auf. Aus dem Gebäude wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 in Verbindung zu setzen.

