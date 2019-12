Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schonebeck/Bei Unfall schwerverletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Autounfall am Freitagmorgen (20.12.19) hat sich ein 21-jähriger Münsteraner schwerverletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr er mit seinem Auto gegen 6 Uhr die Kreisstraße 22 in Richtung Hohenholte. In der Bauerschaft Schonebeck kam der Mann in einer Linkskurve von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die K22 zwischen Hülshoffstraße und K1 gesperrt. Da der Fahrer alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell