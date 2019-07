Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Polizei sucht unfallflüchtigen Motorroller

Pforzheim (ots)

Den Fahrer eines silbernen Motorrollers, der am Donnerstagabend in einer Unfallflucht in der Maximilianstraße verwickelt war, suchen derzeit die Beamten des Verkehrskommissariats Pforzheim. Gegen 19.45 Uhr wartete eine Golf-Fahrerin auf der Maximilianstraße, weil ein Pkw vor ihr rückwärts einparkte. Auf der Gegenfahrbahn kam ihr ein silberner Roller entgegen, welcher immer mehr ins Schlingern kam, wobei der Fahrer schließlich gegen ihren Golf prallte. Die Frau erkundigte sich noch nach dem gestürzten Rollerfahrer, der einen silber-schwarz-farbenen Helm trug. Der etwa 175 cm große Mann mit dunkelblonden Haaren sprach in akzentfreiem Deutsch und setzte sich einfach wieder auf seinen Roller mit grünen Versicherungskennzeichen. Ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr er einfach davon.

Wer zu dem Unfall oder dem gesuchten Fahrer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 07231/186-4100 mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell