Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten- Reifen zerstochen- Zeugen gesucht

Linkenheim-Hochstetten (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag an sechs im Bereich der Hans-Thoma-Straße geparkten Autos die Reifen zerstochen und damit einen Sachschaden von mindestens 2.000 Euro angerichtet. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Hardt, Telefon 07247 980860, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell