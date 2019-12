Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen, Am Kretelmoor

Polizei erbittet Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 10.12.2019, kam es in Kaltenkirchen, "Am Kretelmoor"/ Flottmoorring zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad gegen 06:40 Uhr die Straße "Am Kretelmoor" und bog nach rechts in den Flottmoorring ein. Hierbei fuhr ein unbekannter Pkw auf den Radfahrer auf. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Pkw fuhr daraufhin einfach weiter. Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer konnten bisher nicht erlangt werden. Die Polizei bittet den Unfallverursacher oder Unfallzeugen sich unter 04191-30880 zu melden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell