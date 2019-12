POL-SE: Bad Bramstedt und Umland - Präventionsstreifen der Polizei gaben Sicherheitstipps

Polizeidirektion Bad Segeberg

Am 10. Dezember 2019 suchten insgesamt 6 Polizeibeamte gezielt Anwohner in Bad Bramstedt, Hitzhusen, Lentföhrden und Wiemersdorf auf, um Sicherheitstipps zu geben und auf ungesicherte Gegenstände hinzuweisen.

Insgesamt führten die Polizeibeamten 34 Bürgergespräche in Bezug auf Einbruchs- und Diebstahlsschutz. Die Polizeibeamten wiesen vor Ort auf begünstigende Umstände wie ungesicherte Leitern oder andere Aufstiegshilfen, ungesicherte Fahrräder, offene Garagen, offene Schuppen oder überfüllte Briefkästen hin. In einem Fall steckte der Schlüssel in der Haustür und in 18 Fällen waren Fenster auf Kipp geöffnet, obwohl niemand zu Hause war. 9 Mal stellten die Beamten offene Garagen fest, so dass die darin befindlichen Güter frei zugänglich waren.

Die Polizei rät aufgrund der dunklen Jahreszeit zu erhöhter Wachsamkeit und appelliert, auch auf verdächtige Wahrnehmungen in der Nachbarschaft zu achten. Verständigen Sie im Zweifelsfall sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110.

