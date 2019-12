Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen (2 Meldungen): Mit über zwei Promille gegen geparkten Wagen - Anwohner stellen Unfallflüchtigen

Lkw-Fahrer fährt laut hupend am Stau vorbei - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Waldshut-Tiengen: Mit über zwei Promille gegen geparkten Wagen - Anwohner stellen Unfallflüchtigen

Mit über zwei Promille ist ein Autofahrer am Samstagabend, 07.12.2019, gegen 20:40 Uhr, in WT-Tiengen gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gefahren und geflüchtet. Anwohner nahmen die Verfolgung auf und konnten den 56-jährigen mutmaßlichen Verursacher in der Nähe stellen. Wegen seiner Alkoholisierung wurde eine Blutprobe erhoben und der Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Blechschaden liegt bei rund 7000 Euro.

Waldshut-Tiengen: Lkw-Fahrer fährt laut hupend am Stau vorbei - Zeugensuche!

Ein Lkw-Fahrer ist am Montagmorgen, 09.12.2019, gegen 07:20 Uhr, laut hupend am Stau auf der B 34 zwischen WT-Tiengen und dem Gewerbepark Lonza vorbeigefahren. Dabei kamen ihm Fahrzeuge entgegen. Ein im Stau stehender Streifenwagen nahm die Verfolgung auf und konnte den Lkw stoppen. Die Beamten stellten den 46 Jahren alten Fahrer zur Rede, der sich wenig reumütig und einsichtig zeigte. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen sucht nach Zeugen (Kontakt 07751 8316-531). Insbesondere Fahrer, die gefährdet wurden, sollen sich melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell