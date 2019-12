Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Unfall verursacht - Jugendlicher flüchtet von Unfallstelle

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 08.12.2019, missachtete in Dogern ein junger Autofahrer den Vorrang eines entgegenkommenden Pkws und es kam zum Zusammenstoß. Danach beschimpfte der Unfallverursacher seinen 63 Jahren alten Unfallgegner. Zum Verkehrsunfall war es kurz nach 17:00 Uhr in der Oberdorfstraße an der Einmündung zur Kirchstraße gekommen. Der Unfallverursacher fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit davon. Dabei sollen auch Kinder gefährdet worden sein. Das Kennzeichen konnte abgelesen werden, so dass das flüchtige VW ausfindig gemacht werden konnte. Allerdings verweigerte die Fahrzeughalterin Angaben zum verantwortlichen Fahrer. Die weiteren Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen Jugendlichen, der nicht im Besitz eines Führerscheins sein kann. Der Blechschaden liegt bei rund 6000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell